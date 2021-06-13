Медпрацівниця скористалася карткою 83-річної жінки всього через 17 хвилин після того, як вона померла в лікарні Бірмінгема.

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Медик використовувала безконтактну сенсорну панель в торговому автоматі в лікарню, щоб зробити шість покупок по 1 фунту стерлінгів.

Того вечора вона зробила ще одну покупку на 1 фунт стерлінгів, перш ніж знову спробувати скористатися карткою, коли вона наступного разу повернулася на роботу через чотири дні.

Камери зафіксували момент, коли банківську картку жінка використала у торговому автоматі в лікарні Бірмінгема 24 січня, менше ніж через 20 хвилин після смерті пацієнта.

Жінка визнала шахрайство, але відмовилася вибачитися перед родиною померлої

Медпрацівниця спочатку стверджувала, що вона нібито знайшла карту на підлозі і при оплаті переплутала її з власної.

Вона визнала шахрайство шляхом в Королівському суді Бірмінгема в середу 9 червня і була засуджена до двох п'ятимісячних тюремних ув'язнень одночасно, обидва відстрочені на 18 місяців.

Також ЗМІ пишуть, що жінка відмовилася вибачитися перед родиною пенсіонерки, коли зіткнулася з нею в її будинку в Спаркхілле.