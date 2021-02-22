В Івано-Франківській області нині найскладніша ситуація з COVID-19. Влада прогнозує, що через декілька днів ситуація повинна стабілізуватись, але може погіршитись в інших регіонах.

Під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що нині епідситуація погіршується в Чернівцях та Закарпатській області.

До теми Студентів-медиків долучать до роботи на блокпостах Прикарпаття

Сподіваємось, ми зіб'ємо цю хвилю (COVID-19 – 24 канал) в Івано-Франківській області. В інших областях також. Ми готуємось зараз. Ми бачимо, що в Чернівцях зараз готується підйом (захворюваності – 24 канал), в Закарпатській області,

– розповів Тимошенко.

Зауважимо, що від 22 лютого у Івано-Франківській області почала діяти червона зона карантину.

Заборонено:

Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів.

Роботу закладів громадського харчування. Але їм можна буде працювати на виніс.

Проведення культурних та релігійних заходів.

Очне навчання для учнів 5 – 11 класів, уроки відбуватимуть дистанційно.

Дозволено:

Продовольчі магазини та ринки не закривають. Проте працюватимуть вони лише за умови дотримання правил карантину.

Транспорт продовжуватиме свою роботу у звичному форматі.

Освітні заклади для дітей 1 – 4 класів та дитячі садочки продовжуватимуть працювати. Проте батьки можуть обрати дистанційний формат.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу