Після сплеску COVID-19 на Прикарпатті влада готується до спалаху в інших регіонах
В Івано-Франківській області нині найскладніша ситуація з COVID-19. Влада прогнозує, що через декілька днів ситуація повинна стабілізуватись, але може погіршитись в інших регіонах.
Джерело:24 канал
Під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що нині епідситуація погіршується в Чернівцях та Закарпатській області.
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Сподіваємось, ми зіб'ємо цю хвилю (COVID-19 – 24 канал) в Івано-Франківській області. В інших областях також. Ми готуємось зараз. Ми бачимо, що в Чернівцях зараз готується підйом (захворюваності – 24 канал), в Закарпатській області,
– розповів Тимошенко.
Зауважимо, що від 22 лютого у Івано-Франківській області почала діяти червона зона карантину.
Заборонено:
- Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів.
- Роботу закладів громадського харчування. Але їм можна буде працювати на виніс.
- Проведення культурних та релігійних заходів.
- Очне навчання для учнів 5 – 11 класів, уроки відбуватимуть дистанційно.
Дозволено:
- Продовольчі магазини та ринки не закривають. Проте працюватимуть вони лише за умови дотримання правил карантину.
- Транспорт продовжуватиме свою роботу у звичному форматі.
- Освітні заклади для дітей 1 – 4 класів та дитячі садочки продовжуватимуть працювати. Проте батьки можуть обрати дистанційний формат.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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