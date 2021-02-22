Після сплеску COVID-19 на Прикарпатті влада готується до спалаху в інших регіонах

22 лютого 2021 , 13:52
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Джерело:

24 канал

В Івано-Франківській області нині найскладніша ситуація з COVID-19. Влада прогнозує, що через декілька днів ситуація повинна стабілізуватись, але може погіршитись в інших регіонах.

Під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що нині епідситуація погіршується в Чернівцях та Закарпатській області.

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Сподіваємось, ми зіб'ємо цю хвилю (COVID-19 – 24 канал) в Івано-Франківській області. В інших областях також. Ми готуємось зараз. Ми бачимо, що в Чернівцях зараз готується підйом (захворюваності – 24 канал), в Закарпатській області,
– розповів Тимошенко.

Зауважимо, що від 22 лютого у Івано-Франківській області почала діяти червона зона карантину.

Заборонено:

  • Роботу торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів.
  • Роботу закладів громадського харчування. Але їм можна буде працювати на виніс.
  • Проведення культурних та релігійних заходів.
  • Очне навчання для учнів 5 – 11 класів, уроки відбуватимуть дистанційно.

Дозволено:

  • Продовольчі магазини та ринки не закривають. Проте працюватимуть вони лише за умови дотримання правил карантину.
  • Транспорт продовжуватиме свою роботу у звичному форматі.
  • Освітні заклади для дітей 1 – 4 класів та дитячі садочки продовжуватимуть працювати. Проте батьки можуть обрати дистанційний формат.


Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу