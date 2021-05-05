Найбільше нових хворих виявили у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях. До лікарень госпіталізували ще 1 671 людину.

Днем раніше Новини про коронавірус 4 травня: померла породілля, регулятор ЄС оглядає вакцину Sinovac

За минулу добу від недуги помер 161 хворий на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 45 077.

Натомість 7 728 людей виписали. Загалом від хвороби одужали вже 1 697 358 мешканців України.

Кількість проведених тестів залишає бажати кращого. Всього впродовж минулої доби здійснили 29 154 тестування. З них:

методом ПЛР – 19 206 ,

, методом ІФА – 4 071,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877.

До слова, від початку пандемії в Україні провели 9 518 164 ПЛР-тестування.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж 4 травня проти коронавірусу вакцинували ще 3 425 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 759 434 мешканцям України. З них лише 303 людини закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 514 821 людина.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;

Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;

Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;

Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;

Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;

Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;

Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;

Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;

Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;

Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;

Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;

Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;

Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;

Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;

Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;

Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;

Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;

Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу