Після свят в Україні низькі показники захворюваності на COVID-19: скільки зробили тестів

Станом на 5 травня 2021 року в Україні зареєстрували 2 090 986 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу хворобу виявили у 2 576 людей, з них 103 дитини та 30 медпрацівників.
Найбільше нових хворих виявили у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях. До лікарень госпіталізували ще 1 671 людину.
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За минулу добу від недуги помер 161 хворий на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 45 077.
Натомість 7 728 людей виписали. Загалом від хвороби одужали вже 1 697 358 мешканців України.
Кількість проведених тестів залишає бажати кращого. Всього впродовж минулої доби здійснили 29 154 тестування. З них:
- методом ПЛР – 19 206,
- методом ІФА – 4 071,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877.
До слова, від початку пандемії в Україні провели 9 518 164 ПЛР-тестування.
Темпи вакцинації в Україні
Впродовж 4 травня проти коронавірусу вакцинували ще 3 425 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 759 434 мешканцям України. З них лише 303 людини закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини.
Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 514 821 людина.
Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:
- Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;
- Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;
- Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;
- Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;
- Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;
- Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;
- Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;
- Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;
- Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;
- Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;
- Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;
- Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;
- Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;
- Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;
- Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;
- Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;
- Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;
- Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;
- Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;
- Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;
- Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;
- Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;
- Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу