Кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу у деяких країнах світу лише розпочалась. Але вже з'являються повідомлення про інфікування COVID-19 після щеплення.

Вакцинам потрібен час для формування імунітету. А усі схвалені нині препарати проти коронавірусу є двовалентними, тобто потребують подвійного введення з інтервалом у кілька тижнів. Про це повідомляє CNN.

До теми Вакцина Pfizer показала ефективність проти мутованого штаму коронавірусу

Чому коронавірусом можна інфікуватися після вакцинації

Людина може інфікуватися коронавірусом безпосередньо перед вакцинацією або відразу після неї, поки організм не встиг виробити антитіла.

У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначають, що формування імунітету "зазвичай триває кілька тижнів". І відсоток ефективності вакцин проти коронавірусу також передбачає певний час очікування. До прикладу, компанія Moderna вимірювала ефективність свого препарату через 14 днів після введення другої дози, а Pfizer через 7 днів після другого щеплення. В цілому обидві вакцини під час клінічних випробувань продемонстрували 95% захист проти хвороби. Це означає, що 5% людей все ще можуть інфікуватися навіть після введення двох доз. Під час масової вакцинації цей рівень ефективності може ще більше знизитися, оскільки у світі є люди з кардинально різним рівнем реакції імунної системи.

Захист, який надають нам вакцини, з часом може зникнути. Деякі препарати потребують додаткового введення через декілька років після імунізації. До прикладу, щеплення проти правця дорослим людям рекомендують робити кожні 10 років.

Також існує ймовірність того, що новий коронавірус може мутувати. Іноді це може впливати на ефективність вакцини. Зокрема, через постійну мутацію вірусу грипу вчені щороку розробляють нову рецептуру препарату проти цієї хвороби. Але поки що невідомо, як мутації коронавірусу впливатимуть на ефективність вакцинації.

Важливо розуміти, що щеплені люди хворіють не через те, що заразилися від вакцини. Адже сучасні вакцини не містять вірусного навантаження й не можуть нікого інфікувати.