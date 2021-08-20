Серед інфікованих немає жодної вакцинованої людини. Стан майже всіх хворих – середньої важкості. Вони отримують кисневу підтримку.

До теми У МОЗ спрогнозували можливий пік захворюваності на COVID-19 в Україні

Також у госпіталізованих є кашель, задишка та лихоманка. Серед хворих немає співробітників ресторану – ніхто з них не заразився.

Пацієнти лікуються у Сторожинецькій районній лікарні. Ситуація у медичній установі ускладнюється. Нині там перебувають 67 інфікованих, а це втричі більше, ніж у липні. Медикам щодня доводиться розгортати нові ліжка.

У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабилися, забули про маски, потрібно дотримуватися елементарних правил карантину, і серпень місяць нам приніс масове зростання хворих,

– повідомили лікарі закладу.

Сторожинецький район – аутсайдер за темпами вакцинації

Сторожинецький район, у якому відбулось масове гуляння, відстає за показниками вакцинації проти коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом на Буковині станом на 20 серпня

Джерело: МОЗ

Впродовж 19 серпня на Буковині COVID-19 діагностували у 79 людей, а впродовж 18 числа – у 82.

Всього в області зареєстрували 80 819 інфікованих, одужали з яких 78 374.

На жаль, хвороба забрала життя 1 808 буковинців.

Загалом від початку пандемії в Україні виявили 2 271 826 хворих на коронавірус, 2 200 000 з яких вже одужали. Натомість з життя пішли 53 394 пацієнти