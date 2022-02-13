Після видалення зуба – в реанімацію: на Рівненщині рятують 15-річну дівчину

На Рівненщині 15-річна дівчина потрапила у реанімацію. Її стан раптово погіршився після того, як один з місцевих стоматологів видалив їй зуб. Із зараженням крові дитину госпіталізували.

У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. З'ясовуватимуть неналежне виконання професійних обов'язків стоматологом.

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Слідство встановлюватиме, хто з лікарів припустився помилки, яка призвела до жахливих наслідків.

Спочатку лікували, а тоді вирішили видалити

Дівчина – мешканка села Люхча, Сарненського району. Вона кілька разів зверталась по допомогу в стоматологічну поліклініку.

Спочатку один лікар поклав дівчині на запалений зуб ліки, але це не допомогло зняти біль. Після цього зуб вирішили видалити взагалі.

Однак така медична послуга спровокувала лише ще більше проблем. У пацієнтки відбулось зараження крові. Її госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню у вкрай важкому стані.

Стан дівчини

Їй провели операцію. Наразі дівчина перебуває в реанімаційному відділенні та підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Якщо провину стоматолога доведуть – йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Також – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.