Україна буде рухатися в "рейтингу" по захворюваності на коронавірус серед великих країн Європи. За прогнозом спеціалістів Київської школи економіки, це питання одного-двох тижнів.

До теми Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Ймовірна трійка по захворюваності на коронавірус серед великих країн Європи:

Велика Британія,

Румунія,

Україна

За тиждень Україна з 11 місця перейшла до п'ятірки країн Європи за рівнем захворюваності на COVID-19,

– наголосили у KSE.

Актуальна статистика COVID-19

За минулу добу, 27 вересня, в Україні зареєстрували 6 552 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих – 574 дитини та 165 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 288 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. Ще 143 інфікованих померли.

За весь час пандемії на території Україні виявили 2 401 956 хворих на коронавірус. Жертвами коронавірусу стали 55 863 пацієнтів.

Детально За добу в Україні виявили понад 6 тисяч нових COVID-хворих, смертність також зросла