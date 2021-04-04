Після тривалої хвороби помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус. Він захворів у жовтні, а через декілька місяців впав у кому.

Лікар помер у віці 69 років. У жовтні 2020 року Борис Менкус тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні хвороби, в першу чергу – цукровий діабет.

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Чоловіка не стало 4 квітня. У Бориса Менкуса залишилася сім'я, двоє синів. Молодший син пішов по стопах батька і навчається в Харківському національному медичному університеті.

Співчуття рідним та медичній спільноті висловили секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, міська рада та її виконавчий комітет.

Харків'яни і вся медична громадськість сумують про втрату великого професіонала і чудову людину. Пам'ять про таких людей назавжди залишається в вдячних серцях тисяч пацієнтів, послідовників і колег,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про Бориса Менкуса: