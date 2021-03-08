Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї оголосило результати розслідування 8 людей, які померли незадовго після того, як їх вакцинували проти коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Розслідування не виявило зв'язку між смертями щеплених та вакцинацією препаратом AstraZeneca. Але у МОЗ Південної Кореї розслідують ще 3 випадки смертей після вакцинації.

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Чому померли люди

8 загиблих тривалий час мешкали в будинках для літніх людей й мали хронічні хвороби, зокрема: вади серця та діабет. Натомість після вакцинації у них не було жодних алергічних реакцій.

МОЗ Південної Кореї пообіцяло розслідувати кожну смерть після щеплення проти коронавірусу і підкреслило, що вакцина AstraZeneca пройшла всі необхідні клінічні випробування.

Також південнокорейський уряд надаватиме компенсації в розмірі до 430 мільйонів вон (понад 10,5 мільйона гривень) у тому разі, якщо після щеплення проти коронавірусу загине людина або здоров'я вакцинованого зазнає серйозної шкоди.

Що варто знати про вакцину AstraZeneca

Джерело: Serum Institute of India

В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, аби він був схожим на вірус SARS-CoV-2, але від нього не можна було захворіти.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла проти інфекції, налаштовуючи її для атаки справжнього коронавірусного збудника, якщо він потрапить в клітини організму.

Середня ефективність препарату проти симпатичних випадків коронавірусу після введення 2 повних доз становить 63,09%. Але разом з тим міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини 90% у тому випадку, коли людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.

Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показує, що вона може суттєво запобігти важкому перебігу хвороби . Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно.

. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer – 94% проти 85% відповідно. Нещодавно міжнародні дослідження підтвердили високу ефективність вакцини проти коронавірусної інфекції для літніх людей віком від 70 років.



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