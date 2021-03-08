У Південній Кореї не знайшли зв'язку між смертю 8 людей і вакцинацією препаратом від AstraZeneca

Джерело:Yonhap
Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї оголосило результати розслідування 8 людей, які померли незадовго після того, як їх вакцинували проти коронавірусу препаратом AstraZeneca.
Розслідування не виявило зв'язку між смертями щеплених та вакцинацією препаратом AstraZeneca. Але у МОЗ Південної Кореї розслідують ще 3 випадки смертей після вакцинації.
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8 загиблих тривалий час мешкали в будинках для літніх людей й мали хронічні хвороби, зокрема: вади серця та діабет. Натомість після вакцинації у них не було жодних алергічних реакцій.
МОЗ Південної Кореї пообіцяло розслідувати кожну смерть після щеплення проти коронавірусу і підкреслило, що вакцина AstraZeneca пройшла всі необхідні клінічні випробування.
Також південнокорейський уряд надаватиме компенсації в розмірі до 430 мільйонів вон (понад 10,5 мільйона гривень) у тому разі, якщо після щеплення проти коронавірусу загине людина або здоров'я вакцинованого зазнає серйозної шкоди.
Джерело: Serum Institute of India
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