Команда вчених із Тель-Авівського університету і медичної організації "Клаліт" вважає, що штам коронавірусу з ПАР може бути стійким до вакцини Pfizer. Про це свідчать дані з останнього дослідження науковців.

Заяви дослідників не тішать. Але разом з тим вчені наголосили, що для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.



До теми "Південноафриканський" штам коронавірусу в Україні: на скільки він небезпечний

Як проводилось дослідження

Вчені секвенували мазки 150 ізраїльтян, які захворіли на COVID-19 попри щеплення.

Виявилось, що поширеність південноафриканського штаму серед щеплених людей була у 8 разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.

Очільниця дослідження професорка Аді Штерн зізналась, що результати цього дослідження її не потішили. Вона пояснила – це означає, що південноафриканський варіант вірусу в порівнянні з вихідним штамом та британським варіантом "здатний прорвати захист вакцини".

Разом з тим Штерн зазначила, що кількість людей у вибірці занадто мала, аби робити остаточні висновки про вакцину Pfizer.

Директор з досліджень "Клаліт" професор Ран Балісер сказав, що це дослідження дуже важливе. Адже це було перше у світі дослідження, яке показало, що вакцина Pfizer може бути неефективною проти "південноафриканського "штаму коронавірусу.