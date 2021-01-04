Південноафриканський штам коронавірусу небезпечніший за британський. Саме через це уряд Великої Британії ухвалив рішення обмежити транспортне сполучення з ПАР.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Меттью Хенкок заявив, що штам у ПАР виявився "навіть більшою проблемою", ніж вірус в Об'єднаному Королівстві. Про це він розповів в інтерв'ю радіо BBC.

До теми У ПАР екстрено перевіряють ефективність COVID-вакцин проти нового штаму

Відомо, що новий штам COVID-19 в Південно-Африканській республіці виявили майже одночасно з британським. Він так само швидко поширюється по території країни.

COVID-19 в ПАР: що відомо

Наприкінці грудня 2020 року влада ПАР посилила карантинні обмеження. В країні запровадили комендантську годину з 9 вечора до 6 ранку. Закрили ресторани і бари, вони можуть працювати на виніс, але не можуть продавати алкоголь.

Крім того, був введений обов'язковий масковий режим у громадських місцях. За перебування без маски можуть навіть посадити за ґрати.

За останню добу в ПАР виявили понад 11 тисяч нових випадків зараження COVID-19. Всього зараз хворіє на коронавірус 167 тисяч громадян, з них у складній формі – 546.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 канал