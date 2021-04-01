"Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов

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Джерело:

24 канал

Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. Британський штам COVID-19 вже зафіксували в усіх регіонах країни.

В ефірі одного з українських телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що ці 2 штами є агресивнішими.

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Отримали дані з Лондона. По всіх областях він ("британський" штам – 24 канал) зафіксований. Більш того, у 2 областях – "південноафриканський" штам. Це 2 штами, які є більш агресивними,
– заявив глава МОЗ.

Що відомо про "Південноафриканський" штам COVID-19

  • "Південноафриканський" штам COVID-19 вперше зафіксували у грудні 2020 року у кількох провінціях Південної Африки.
  • У порівнянні з оригінальним вірусом SARS-CoV-2 він має 23 мутації.
  • Вчені заявили, що "південноафриканський" штам передається у рази швидше.
  • Наразі вакцини від коронавірусу є менше ефективні у боротьбі з цим штамом.