Різновид коронавірусу, який виявили в Південній Африці, викликає більше побоювань, ніж мутація, що поширюється ​​в Великій Британії.

Такі думки висловив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок в ефірі CNBC. Влада країни припинили приймати рейси з ПАР, а розробники вакцин визнають, що не впевнені, чи впорається їх препарат з новим штамом.

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Я вкрай стурбований південноафриканським варіантом коронавірусу, ось чому ми вжили заходів щодо обмеження всіх польотів з Південної Африки. Це дуже, дуже істотна проблема, і вона серйозніше, ніж британський варіант мутації,

– заявив Метт Хенкок.

Що відомо про мутацію в ПАР

Нову мутацію SARS-CoV-2 виявили в Кенті, на південному сході Англії, в грудні.

Офіційно про нього повідомили 18 грудня.

Мутацію назвали 501Y.V2.

Новий штам виявився панівним в ряді провінцій ПАР, швидко витіснивши інші штами.

Експерти відзначають, що попри те, що цей різновид вірусу поширюється на 70% швидше, вона не стала більш смертоносної.

Проте, лікарні Британії відчувають підвищене навантаження. Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я від потоку хворих прем'єр-міністр країни Борис Джонсон прийняв рішення про введення з 5 січня локдауну.

Що передбачають обмеження в Великій Британії

Закриваються всі школи, ресторани, непродовольчі магазини, сервіси послуг, громадські місця. Виходити з дому з 6 січня забороняється крім крайньої потреби.

Загроза дієвості вакцин

Доктор Джона Белла з Оксфордського університету вважає, що південноафриканський варіант коронавірусу викликає занепокоєння у контексті вакцинації.

Так це не єдина мутація, є множинні мутації, але південноафриканський штам насправді досить значно відрізняються за структурою шиповидного білка,

– зазначила фахівчиня.

А тому варто перевірити, чи дійсно вакцини Pfizer/BioNTeh і Оксфордська AstraZeneca впораються з такими мутаціями і зможуть забезпечити захист вакцинованих.

Самі фахівці Оксфордського університету, які розробили одну з вакцин переконані, що в разі потреби зможуть адаптувати свою вакцину.