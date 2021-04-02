Назвали область, в якій виявили "південноафриканський" штам коронавірусу

Джерело:24 канал
Журналісти 24 каналу поспілкувались з пресслужбою Центру громадського здоров'я. За їхніми даними, "південноафриканський" штам коронавірусу виявили лише в 1 області України.
Нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у 2 областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. Але у ЦГЗ повідомили, що така область всього 1.
До теми "Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов
Ми отримали результати секвенування з лабораторії визначеної ВООЗ на базі РНЕ (Лондон, Великобританія). Центр надіслав на опрацювання 338 зразків. Результати такі: мутований штам В.1.351, більш відомий як "південноафриканський", зафіксовано у Полтавській області,
– повідомили в ЦГЗ журналістам 24 каналу.
На запитання чи відомо щось про поширення цього варіанту у другій області в Центрі відповіли: "за нашими результатами, другої області немає".
У пресслужбі додали, що невдовзі опублікують новину з детальнішим описом ситуації.
Симптоми "південноафриканського" штаму коронавірусу такі ж самі, які в попереднього його варіанту: лихоманка, кашель, задуха, відсутність смаку та нюху тощо. У кожної людини симптоми проявляються по-різному, в декого їх може не бути взагалі.