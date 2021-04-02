Назвали область, в якій виявили "південноафриканський" штам коронавірусу

Журналісти 24 каналу поспілкувались з пресслужбою Центру громадського здоров'я. За їхніми даними, "південноафриканський" штам коронавірусу виявили лише в 1 області України.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у 2 областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. Але у ЦГЗ повідомили, що така область всього 1.

До теми "Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов

Ми отримали результати секвенування з лабораторії визначеної ВООЗ на базі РНЕ (Лондон, Великобританія). Центр надіслав на опрацювання 338 зразків. Результати такі: мутований штам В.1.351, більш відомий як "південноафриканський", зафіксовано у Полтавській області,

– повідомили в ЦГЗ журналістам 24 каналу.

На запитання чи відомо щось про поширення цього варіанту у другій області в Центрі відповіли: "за нашими результатами, другої області немає".

У пресслужбі додали, що невдовзі опублікують новину з детальнішим описом ситуації.

Що відомо про "південноафриканський" штам коронавірусу

Цей варіант вірусу вперше виявили у жовтні 2020 року в затоці Нельсона Мандели, що в Південній Африці.

Новий штам швидко витіснив інші варіанти SARS-CoV-2 в Південній Африці. Нині на його частку припадає понад 90% зразків SARS-CoV-2 в країні, які піддаються генетичному секвенуванню.

Як і британський варіант, південноафриканський також має мутацію N501Y в шиповому білку. Це означає, що він ефективніше проникає у клітини для реплікації, що пояснює його швидке поширення.

Окрім цього, штам з ПАР містить кілька інших мутацій. Дві з них (E484K і K417N) можуть обманути імунну систему. Так, згідно з препринтом, який ще очікує на експертну оцінку, ці мутації можуть знизити ступінь зв'язування антитіл з вірусом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що цей штам зменшує інкубаційний період до 1 – 3 днів. І він не лише заразніший, а й частіше вражає молодше населення.

Симптоми "південноафриканського" штаму COVID-19

Симптоми "південноафриканського" штаму коронавірусу такі ж самі, які в попереднього його варіанту: лихоманка, кашель, задуха, відсутність смаку та нюху тощо. У кожної людини симптоми проявляються по-різному, в декого їх може не бути взагалі.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу