Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили штам коронавірусу з ПАР. Але поки що не розповів, в яких саме.

Під час брифінгу 2 квітня міністр охорони здоров'я розповів, що Україна регулярно надсилає за кордон зразки пацієнтів з COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу. Під час останніх досліджень виявилось, що у всіх областях курсує "британський" штам. А у ще двох областях зафіксували "південноафриканський" варіант.

До теми "Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов

Міністр розповів, що останній штам значно агресивніший. Крім того, що він має менший інкубаційний період, він частіше вражає молодших людей.

Максим Степанов “Відмінність цього штаму у тому, що він більш агресивний, зменшує до 1-3 днів інкубаційний період, більш заразний, ним інфікується утричі більше людей, аніж попереднім штамом цього вірусу, він вражає більш молоде населення”.

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Дотримуватися маскового режиму,

Максимально уникати масового скупчення людей,

Мити руки та обробляти їх антисептиком.

Міністр додав, що завдяки суворим карантинним обмеженням на Заході України (де був сплеск COVID-19) вдалося стабілізувати ситуацію.

Максим Степанов “ В областях, які першими потрапили до "червоного" рівня епіднебезпеки, це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області, ситуація стабілізувалася, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка. На сьогодні показники заповнюваності ліжок з киснем менше або близько 50%. І ситуація щодня покращується ”.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Джерело: фейсбук Максима Степанова