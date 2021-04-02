"Південноафриканський" штам коронавірусу в Україні: на скільки він небезпечний
Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили штам коронавірусу з ПАР. Але поки що не розповів, в яких саме.
Джерело:24 канал
Під час брифінгу 2 квітня міністр охорони здоров'я розповів, що Україна регулярно надсилає за кордон зразки пацієнтів з COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу. Під час останніх досліджень виявилось, що у всіх областях курсує "британський" штам. А у ще двох областях зафіксували "південноафриканський" варіант.
До теми "Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов
Міністр розповів, що останній штам значно агресивніший. Крім того, що він має менший інкубаційний період, він частіше вражає молодших людей.
Максим Степанов
“Відмінність цього штаму у тому, що він більш агресивний, зменшує до 1-3 днів інкубаційний період, більш заразний, ним інфікується утричі більше людей, аніж попереднім штамом цього вірусу, він вражає більш молоде населення”.
Як захиститися від "південноафриканського" штаму: поради Степанова
- Дотримуватися маскового режиму,
- Максимально уникати масового скупчення людей,
- Мити руки та обробляти їх антисептиком.
Міністр додав, що завдяки суворим карантинним обмеженням на Заході України (де був сплеск COVID-19) вдалося стабілізувати ситуацію.
Максим Степанов
“ В областях, які першими потрапили до "червоного" рівня епіднебезпеки, це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області, ситуація стабілізувалася, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка. На сьогодні показники заповнюваності ліжок з киснем менше або близько 50%. І ситуація щодня покращується”.
Коронавірус в Україні: що варто знати
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За минулу добу, 1 квітня, в Україні виявили ще 19 893 хворих на коронавірус – це рекордний показник від початку пандемії.
- Окрім цього, за цей самий період від недуги померла найбільша кількість хворих – 433.
- Добова кількість госпіталізацій також критична. Всього за день до лікарень потрапили 5 040 інфікованих.
- Також впродовж 1 квітня проти коронавірусу вакцинували 19 097 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримав 267 831 мешканець України. Натомість тільки 2 людини отримали 2 дози препарату, тобто закінчили імунізацію.
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