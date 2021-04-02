"Південноафриканський" штам коронавірусу в Україні: на скільки він небезпечний

Джерело:24 канал
Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили штам коронавірусу з ПАР. Але поки що не розповів, в яких саме.
Під час брифінгу 2 квітня міністр охорони здоров'я розповів, що Україна регулярно надсилає за кордон зразки пацієнтів з COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу. Під час останніх досліджень виявилось, що у всіх областях курсує "британський" штам. А у ще двох областях зафіксували "південноафриканський" варіант.
До теми "Південноафриканський" штам COVID-19 вже у 2 областях України, – Степанов
Міністр розповів, що останній штам значно агресивніший. Крім того, що він має менший інкубаційний період, він частіше вражає молодших людей.
“Відмінність цього штаму у тому, що він більш агресивний, зменшує до 1-3 днів інкубаційний період, більш заразний, ним інфікується утричі більше людей, аніж попереднім штамом цього вірусу, він вражає більш молоде населення”.
Міністр додав, що завдяки суворим карантинним обмеженням на Заході України (де був сплеск COVID-19) вдалося стабілізувати ситуацію.
“ В областях, які першими потрапили до "червоного" рівня епіднебезпеки, це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області, ситуація стабілізувалася, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка. На сьогодні показники заповнюваності ліжок з киснем менше або близько 50%. І ситуація щодня покращується”.
Джерело: фейсбук Максима Степанова