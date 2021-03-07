У Північній Македонії зареєстрували російську вакцину "Супутник V"
Ще одна європейська країна схвалила використання російської вакцини проти коронавірусу. Відтепер "Супутником V" щепитимуть населення Північної Македонії.
Джерело:Офіційний сайт вакцини "Супутник V"
Російський фонд прямих інвестицій повідомив про схвалення препарату для екстреного використання. На сайті вакцини вказано, що "Супутник V" зареєстровано вже в 46 країнах.
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"Російський фонд прямих інвестицій оголошує про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в Республіці Північна Македонія. Реєстрація препарату здійснена в рамках прискореної процедури (EUA)", – мовиться у повідомленні.
Перша партія препарату з Росії повинна прибути спецтранспортом у неділю, 7 березня, інформує Македонське інформаційне агентство.
Вантаж з вакциною в аеропорту отримуватимуть міністр охорони здоров'я Венко Філіпче і посол Росії в Північній Македонії Сергій Базднікін.
У яких країнах вакцинують російським "Супутником V"
Російська вакцина "Cупутник V" схвалена вже в 46 країнах. Серед них:
Водночас в Україні російську вакцину проти коронавірусу офіційно заборонили. Кабмін своїм указом не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі-агресорі.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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