Ще одна європейська країна схвалила використання російської вакцини проти коронавірусу. Відтепер "Супутником V" щепитимуть населення Північної Македонії.

Російський фонд прямих інвестицій повідомив про схвалення препарату для екстреного використання. На сайті вакцини вказано, що "Супутник V" зареєстровано вже в 46 країнах.

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"Російський фонд прямих інвестицій оголошує про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Супутник V" в Республіці Північна Македонія. Реєстрація препарату здійснена в рамках прискореної процедури (EUA)", – мовиться у повідомленні.

Перша партія препарату з Росії повинна прибути спецтранспортом у неділю, 7 березня, інформує Македонське інформаційне агентство.

Вантаж з вакциною в аеропорту отримуватимуть міністр охорони здоров'я Венко Філіпче і посол Росії в Північній Македонії Сергій Базднікін.

У яких країнах вакцинують російським "Супутником V"

Російська вакцина "Cупутник V" схвалена вже в 46 країнах. Серед них:

Водночас в Україні російську вакцину проти коронавірусу офіційно заборонили. Кабмін своїм указом не дозволив використовувати препарати проти коронавірусу, які виготовили у державі-агресорі.

Зверніть увагу! Росія зареєструвала свою вакцину "Супутник V" ще до завершення клінічних випробувань. Згодом результати таки опублікували у міжнародному журналі The Lancet, однак вони виявилися суперечливими.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу