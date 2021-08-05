Півтора місяця без нових випадків COVID-19: як живе Моршин, де вакцинували більшість мешканців

У місті Моршині Львівської області триває пілотний проєкт з вакцинації проти коронавірусу. Нині там вакцинували більшість дорослого населення.

У Моршині проти коронавірусу вакцинувались 66% дорослого населення. Вони пройшли повний курс імунізації, отримавши дві дози вакцини.

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Натомість щонайменше 72,4% мешканців міста отримали першу дозу препарату.

Статистика захворюваності у Моршині

Нині в Моршині немає жодного хворого на COVID-19.

Останній випадок зараження вірусом у місті фіксували аж 20 червня.

Які вакцини використовували

90% від усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). У меншості випадків щеплення виконували препаратами компаній AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Чому для експерименту обрали Моршин Це місто є бальнеологічним курортом, яке виживає лише за кошти туристів. Якщо колись їх приїжджали тисячі, то під час пандемії їх стало одиниці. Саме тому вибір місця для пілотного проєкту припав на Моршин.



Масова вакцинація у місті розпочалась 16 квітня.

До слова, за червень-липень в Україні померли 2 256 хворих на коронавірус. Усі вони були нещеплені (лише 1 людина мала щеплення першою дозою).

За цей самий період в Україні коронавірус виявили у 49 тисяч українців. З них лише 170 людей вакцинувалися однією або двома дозами. Такі дані журналістам надали у Центрі громадського здоров'я України.