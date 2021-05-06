Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко розповів, що у квітні в Україні повинні були провести понад 2,5 мільйона вакцинацій проти коронавірусу. Це було вказано у Національному плані щеплень.

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У підсумку в країні вакциновано менш ніж 800 тисяч громадян. І це попри те, що планові постачання вакцин виконані у повному обсязі.

При цьому Ганиченко підкреслив цікаву деталь – запланована кількість щеплень була удвічі вищою за заплановану в постачаннях кількість вакцин.

Така тенденція зберігається до кінця року. У Нацплані передбачено постачання 22 млн доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 млн доз вакцин,

– зауважив він.

Керівник KSE додав, що у план поки що не внесли 20 мільйонів доз вакцини Pfizer, які законтрактувала країна. Також у KSE очікують, що недовиконані у квітні обсяги вакцинації розподілять між наступними місяцями.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова