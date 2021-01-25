В Україні опівночі 25 серпня завершився локдаун. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі уряд не планує навесні запроваджувати ще одні жорсткі карантинні обмеження. Щодо зимового періоду, то діятиме адаптивний карантин.

Деталі заяви Степанова

Як зауважив міністр, Кабмін вибирав дати для посиленого карантину саме з 8 по 24 січня, виходячи з найменшої активності в економіці. Також вплинув і прогноз МОЗ щодо захворбваності на коронавірус. Про це Степанова заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Це було для того, щоб потім, вже до квітня – травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів... цілі сектори економіки,

– пояснив посадовець.

Він додав, що стратегія міністерства полягала в тому, що зараз країна повертається до режиму, який був до 8 січня.

"Потім, протягом 7 – 10 днів ми дивимося як змінюється ситуація і регіонах і плануємо перейти до адаптивного карантину", – констатував Степанов.

Зверныть увагу Вдалося стабілізувати ситуацію, – Степанов про локдаун в Україні

Головне про адаптивний карантин

Він передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

Для кожної із них передбачено свої карантинні обмеження.

Найлегші – в зеленій, а найсуворіш – у червоній зоні, де населений пункт фактично живе у режимі локдауну.

Зазвичай карантинні зони встановлювали на 14 діб.

До карантинних зон потрапляли як окремі міста та села, так і цілі район – залежно від епідситуації.



Зони карантину / Інфографіка 24 каналу