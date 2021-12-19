Пластик пошкоджує клітини мозку людини: нове дослідження

Мікропластик вже став частиною нашого життя – і несе непоправної шкоди нашому здоров’ю. Нове дослідження показало, що часточки, які вживає людина разом з водою чи їжею, можуть пошкодити клітини мозку.

Вчені з британської Медичної школи Халл-Йорка виявили, що пластик не тільки завдає шкоди довкіллю, але і може бути причиною проблем зі здоров’ям. Пластмаси, які створили для того, щоб запобігти знищенню природи, тепер стали чи не найбільшою проблемою для планети та людини.

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У більшості випадків пластик не розкладається – такі відходи дрейфують в океані та впливають на життя морських тварин.

Що відомо про пластикові забруднення Станом на 2020 рік на дні Світового океану лежить понад 14 мільйонів тонн пластику. Сміття утворює так звані "океани сміття" – території можуть сягати 15 мільйонів квадратних кілометрів. Океани сміття є в Атлантиці, регіонах Тихого океану та в Індійському океані. Пластик подрібнюється – утворюються мікрочастинки, які можна проковтнути чи вдихнути.

Нове дослідження виявило, що підвищена кількість пластику потенційно може мати деякі токсичні ефекти, впливаючи на клітини людини. Морські істоти споживають мікропластик через океанічні відходи, і він значною мірою потрапляє в харчовий ланцюг.

Мікропластик впливає на здоров’я / Фото Unsplash

Вчені визначили, що мікропластик здатний руйнувати клітини легенів людини та порушувати діяльність мозку. Таке дослідження проводилося вперше.

Під час токсикологічних тестів ми виявили загибель клітин й алергічні реакції як потенційні наслідки ковтання або вдихання високого рівня мікропластику,

– зазначив Євангелос Данопулос, провідний автор дослідження.

Концентрація мікропластику, який виявили в аналізах калу, демонструє швидкість, з якою ми споживаємо частинки. Підвищена концентрація пластику також призводить до окисного стресу, викликаючи пошкодження клітин або тканин.