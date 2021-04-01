Симптоми синдрому подразненого кишківника полегшуються у пацієнтів, які приймають плацебо і знають про це. Це може вирішити етичні питання застосування таких препаратів.

Проблема застосування плацебо

Заведено вважати, що плацебо-ефект розвивається тільки коли людина, яка прийняла не справжні ліки, вважає їх справжніми. Нове дослідження показало, що це не так: при деяких хворобах обізнане вживання плацебо може давати лікувальний ефект. Тобто, пацієнтів можна й не "обманювати".

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Призначення плацебо за згодою хворого важливо з етичної точки зору. Річ у тім, що його застосування без відома людини вважається неетичним.

Як відбувалося нове дослідження

У новому дослідженні взяли участь 262 людини, які страждають від синдрому подразненого кишківника (СПК), важкого або помірного ступеня тяжкості. Їх розділили на три групи: учасники першої отримували плацебо відкрито, другої – плацебо під виглядом ліків, в третій – не отримували ліків.

Людям, які отримували плацебо відкрито, говорили, що ці таблетки не мають фармакологічну дію, але можуть поліпшити їхній стан, завдяки плацебо-ефекту.

Плацебо – що це? Плацебо називають будь-які втручання, у яких немає лікувального ефекту. Це можуть бути не тільки таблетки та ін'єкції, а й медичні процедури. Плацебо використовують в клінічних дослідженнях, щоб оцінити ефект справжніх лікувальних втручань.

Плацебо, яке подіяло

Через шість тижнів після початку дослідження симптоми СРК у людей, які отримували плацебо, значно полегшилися в порівнянні з показниками контрольної групи.

Але відмінностей між двома плацебо-групами не виявилося – ступінь полегшення була приблизно однаковою у людей, які отримували плацебо "обманно" і у тих, хто отримував його відкрито. Істотне полегшення симптомів спостерігалося приблизно у 70% учасників, які отримували плацебо в будь-якому вигляді, і у 54% людей, які не отримували лікування.