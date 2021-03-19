В плаценті матері виявили мікропластик, який може потрапляти до організму плода: дослідження

Американські дослідники з Ратґерського університету на прикладі вагітних щурів виявили, що плацента ссавців не може блокувати наночастинки пластику.

Вчені заявили, що мікропластик може потрапити через плаценту матері у серце, мозок та інші органи плода.

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Автори дослідження почали досліджувати це після появи інформації про те, що у плаценті людини знайшли мікрочастинки пластику. Зауважимо, що наразі невідомий вплив на організм крихітних пластикових частинок.

Мікропластик – що це? Мікропластик – це результат деградації пластикових предметів, що перебувають у довкіллі, розміром менше ніж 5 мм. Він містить речовини, які можуть негативно впливати на ендокринну систему людини. З довкілля різними способами (від пакетованого чаю до пляшечок для дитячого годування) частинки мікропластику можуть потрапити до живих організмів.

Як проходив експеримент

Вчені помістили наночастинки у трахеї щурів – це приблизно 60% від кількості, яку за день отримує вагітна жінка.

Частинки для роботи створили з полістиролу, який входить до п'яти пластмас, що є в довкіллі. Їх позначили флуоресцентною хімічною речовиною, щоб їх можна було легко побачити.

Результат дослідження

Наночастинки перетнули плаценту приблизно через 90 хвилин після того, як матері їх вдихнули.

Крім того, середня вага плодів тих щурів, які вдихали пластик, зменшувалася.

Професор Фібі Стейплтон із Ратґерського університету, заявила, що науковцям ще слід провести додаткові дослідження, адже їхня робота "відповідає на деякі питання та ставить інші".

Зараз ми знаємо, що частинки можуть проникати у плід, але не маємо достатньо даних стосовно того, чи вони там перебувають, чи організм просто відгороджує їх, тож додаткової токсичності немає,

– наголосила Фібі Стейплтон.