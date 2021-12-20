Що відомо про клінічний випадок

Розповів про ембріональну аномалію педіатр Майкл Нарві, яку виявили у 33-річної пацієнтки. Жінка звернулась до клініки після 14 днів менструальної кровотечі.

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Сонограма показала дивовижне джерело її симптомів: те, що вони знайшли у печінці, це ... дитина,

– розповів Нарві.

У жінки була надзвичайно рідкісна форма позаматкової вагітності, при якій "запліднена яйцеклітина імплантується і виростає за межі основної порожнини матки".

Які симптоми були у жінки

Крім того, що ембріон росте там, де цього не повинно бути, симптоми цього стану включають:

вагінальну кровотечу,

біль у ділянці таза та живота.

Лікар Нарві також розповів, що при інших типових позаматкових вагітностей, запліднена яйцеклітина потрапляє у фаллопієву трубу, але в поодиноких випадках може відірватися від виходу яйцеклітини та зупинитись у черевній стінці.

Проте випадок цієї пацієнтки був ще рідкіснішим, оскільки ембріон "потрапив у печінку".

Вагітність не зберегли

Лікар також зауважив, що, на жаль, такий випадок може бути небезпечним як для матері, так і для плода, оскільки ембріон рідко може розвиватися належним чином за межами матки.

Медикам вдалося врятувати життя пацієнтки, вони не змогли врятувати її майбутню дитину.

Увага! За 35 років у всьому світі було зареєстровано 14 подібних вагітностей.

Що відомо про випадки позаматкової вагітності

Випадки зародження плода у плоді трапляються приблизно один раз на кожні 500 тисяч народжень. Відомо, що частота випадків виникнення захворювання вища у старшої вікової категорії (26 – 35 років).