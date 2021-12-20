Плід розвивався в печінці: рідкісний випадок позаматкової вагітності

Лікар з Канади розповів про рідкісний випадок позаматкової вагітності – ембріон розвивався в печінці. На жаль, це могло становити небезпеку для життя і здоров'я жінки.

Що відомо про клінічний випадок

Розповів про ембріональну аномалію педіатр Майкл Нарві, яку виявили у 33-річної пацієнтки. Жінка звернулась до клініки після 14 днів менструальної кровотечі.

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Сонограма показала дивовижне джерело її симптомів: те, що вони знайшли у печінці, це ... дитина,

– розповів Нарві.

У жінки була надзвичайно рідкісна форма позаматкової вагітності, при якій "запліднена яйцеклітина імплантується і виростає за межі основної порожнини матки".

Які симптоми були у жінки

Крім того, що ембріон росте там, де цього не повинно бути, симптоми цього стану включають:

вагінальну кровотечу,

біль у ділянці таза та живота.

Лікар Нарві також розповів, що при інших типових позаматкових вагітностей, запліднена яйцеклітина потрапляє у фаллопієву трубу, але в поодиноких випадках може відірватися від виходу яйцеклітини та зупинитись у черевній стінці.

Проте випадок цієї пацієнтки був ще рідкіснішим, оскільки ембріон "потрапив у печінку".

Вагітність не зберегли

Лікар також зауважив, що, на жаль, такий випадок може бути небезпечним як для матері, так і для плода, оскільки ембріон рідко може розвиватися належним чином за межами матки.

Медикам вдалося врятувати життя пацієнтки, вони не змогли врятувати її майбутню дитину.

Що відомо про випадки позаматкової вагітності

За 35 років у всьому світі було зареєстровано 14 подібних вагітностей.

Випадки зародження плода у плоді трапляються приблизно один раз на кожні 500 тисяч народжень. Відомо, що частота випадків виникнення захворювання вища у старшої вікової категорії (26 – 35 років).