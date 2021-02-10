Пневмонія в минулому збільшує ризик смерті від коронавірусу

Навіть якщо минулому ви перенесли пневмонію і вже давно забули про неї, її наслідки можуть нагадати про себе при зараженні коронавірусом.

Як відбувалося дослідження

Дослідники з Медичної школи Гарварда (Harvard Medical School) проаналізували електронні медкарти майже 17 тисяч пацієнтів, у яких був підтверджений COVID-19 з березня по листопад 2020 року. За допомогою штучного інтелекту вчені оцінили значущість різних факторів, потенційно впливають на тяжкість перебігу і ризик смерті.

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Пневмонія і коронавірус

Дослідники виділили 46 клінічних станів, які підвищують ймовірність смерті при COVID-19. Ключовим фактором ризику очікувано опинився вік – чим старший пацієнт, тим вище його шанси померти. Набагато більш несподіваним виявився другий за важливістю фактор летального результату у пацієнтів різного віку – перенесена в минулому пневмонія.

Пневмонія в анамнезі, яку рідко позначають в типових епідеміологічних дослідженнях, була одним з найбільш важливих факторів ризику для прогнозування смертності від COVID-19,

– написали вчені.

Це не означає, що кожен пацієнт, який переніс одиничний випадок пневмонії, обов'язково стикається з цим ризиком важких ускладнень і смерті. Можливо, пневмонія в анамнезі пацієнтів була пов'язана з іншими хронічними захворюваннями легенів. У майбутніх дослідженнях необхідно вивчити кореляцію між цим діагнозом в минулому й ускладненнями при COVID-19, вважають вчені.

Інші фактори, які підвищують ризик смерті від коронавірусу