Відповідне рішення ухвалили у мерії. Такі заохочувальні нововведення діятимуть від 30 липня.
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Щоб отримати гроші, жителям треба зареєструватись на спеціальному міському сайті.
Чому вдаються до таких методів
Влада вирішила виплачувати гроші за вакцинацію через різке зростання кількості випадків коронавірусу у місті. Раніше мер Білл де Блазіо заявляв, що містяни мають або вакцинуватись, або щотижнево здавати тести.
Це також відбувається на тлі сплеску випадків у місті, викликаних штамом Дельта. Так, за 23 серпня середній показник нових щоденних випадків був на 32% вищим, ніж за тиждень до цього.
Інші методи у США
- Раніше влада Нью-Йорка роздала всім вакцинованим лотерейні квитки з головним призом у розмірі 5 мільйонів доларів.
- Жителі Західної Вірджинії, що у США можуть отримати маожливість довічну мисливську ліцензію на носіння зброї, а також рушниці за щеплення.
- В штаті Алабама тим, хто пройшов вакцинацію, запропонували можливість поганяти на швидкісному треку.
- У Північній Кароліні людям, які мають першу дозу вакцини, виплачували 25 доларів.
- Ще у травні в Нью-Джерсі адміністрація штату запустила програму "Пиво в обмін на укол".