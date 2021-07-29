Відповідне рішення ухвалили у мерії. Такі заохочувальні нововведення діятимуть від 30 липня.

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Щоб отримати гроші, жителям треба зареєструватись на спеціальному міському сайті.

Чому вдаються до таких методів

Влада вирішила виплачувати гроші за вакцинацію через різке зростання кількості випадків коронавірусу у місті. Раніше мер Білл де Блазіо заявляв, що містяни мають або вакцинуватись, або щотижнево здавати тести.

Це також відбувається на тлі сплеску випадків у місті, викликаних штамом Дельта. Так, за 23 серпня середній показник нових щоденних випадків був на 32% вищим, ніж за тиждень до цього.

Довідка. Наразі у Нью-Йорку вакциновано від 45% до 65% мешканців, залежно від району – приблизно 4,4 мільйона людей.

Інші методи у США