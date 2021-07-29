По 100 доларів за укол: мешканцям Нью-Йорка заплатять за щеплення проти COVID-19

У світі по-різному заоохочують людей щепитись. Так, наприклад, кожному мешканцю Нью-Йорка, який зробить першу дозу вакцини проти коронавірусу обіцяють заплатити по 100 американських доларів.

Відповідне рішення ухвалили у мерії. Такі заохочувальні нововведення діятимуть від 30 липня.

Цікаво Розіграш Tesla, діамантовий Rolex та навіть снігоходи: як у світі заохочують вакцинуватися

Щоб отримати гроші, жителям треба зареєструватись на спеціальному міському сайті.

Чому вдаються до таких методів

Влада вирішила виплачувати гроші за вакцинацію через різке зростання кількості випадків коронавірусу у місті. Раніше мер Білл де Блазіо заявляв, що містяни мають або вакцинуватись, або щотижнево здавати тести.

Це також відбувається на тлі сплеску випадків у місті, викликаних штамом Дельта. Так, за 23 серпня середній показник нових щоденних випадків був на 32% вищим, ніж за тиждень до цього.

Інші методи у США

Раніше влада Нью-Йорка роздала всім вакцинованим лотерейні квитки з головним призом у розмірі 5 мільйонів доларів.

Жителі Західної Вірджинії, що у США можуть отримати маожливість довічну мисливську ліцензію на носіння зброї, а також рушниці за щеплення.

В штаті Алабама тим, хто пройшов вакцинацію, запропонували можливість поганяти на швидкісному треку.

У Північній Кароліні людям, які мають першу дозу вакцини, виплачували 25 доларів.

Ще у травні в Нью-Джерсі адміністрація штату запустила програму "Пиво в обмін на укол".

Наразі у Нью-Йорку вакциновано від 45% до 65% мешканців, залежно від району – приблизно 4,4 мільйона людей.