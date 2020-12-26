По 150 тисяч осіб щодня: як Ізраїль планує вакцинувати населення від COVID-19
Уряд Ізраїлю планує вакцинувати від COVID-19 150 тисяч людей щодня. Відтак упродовж місяця першу дозу вакцини мають отримати мільйони ізраїльтян.
Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Чезі Леві заявив, що держава зацікавлена у безперервному процесі вакцинації населення. Про це повідомили на сайті Times of Israel.
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Цілодобове вакцинування
За його словами, щеплення може тривати навіть 24 години на добу. Але це залежить від бажання громадян та наявності вакцин.
Все залежить від двох речей. По-перше, від того, чи зможуть компанії Pfizer та Moderna збільшити постачання вакцин до Ізраїлю. По-друге, звичайно, бажання населення йти робити щеплення,
– зазначив Леві.
Коли вакцина буде в Ізраїлі
Ізраїль розраховує на постачання 4 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця грудня та ще 4 мільйонів – до кінця березня 2021 року. Також уряд домовився про 6 мільйонів доз вакцини Moderna, але її доставлення до Ізраїлю очікують не раніше квітня.
Коронавірус у світі: що відомо
- Станом на ранок 26 грудня, у світі за час пандемії хворобу COVID-19 виявили у 80 222 603 осіб.
- За цей період від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 1 757 985 хворих.
- Одужали від недуги 56 490 167 пацієнтів.
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