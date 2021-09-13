По 500 гривень за штуку: чоловік продавав липові COVID-тести для жителів ОРДЛО
Джерело:Нацполіція
На Луганщині чоловік продавав довідки із негативним результатом на коронавірус. Хоча напередодні вони не проходили відповідні дослідження.
Сам чоловік виявився жителем Луганської області. Він же виготовляв і продавав українцям ці довідки.
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Відомо також, що він передавав підроблену документацію замовникам на непідконтрольні Україні території.
Що відомо про аферу
За даними відомства, 59-річний чоловік пропонував послуги з виготовлення тестів на COVID-19 і COVID-сертифікатів в інтернеті.
Вже підроблені документи він продавав жителям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ.
Клієнти не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок,
– мовиться в повідомленні.
Чоловік використовував підроблені печатки одного з медцентрів. Вартість одного підробленого тесту – 500 гривень. Щомісячний прибуток правопорушника, за підрахунками, приблизно 300 тисяч гривень.
Також оглянули автомобіль фігуранта. Там вони виявили підроблені медичні довідки з даними інших громадян".
Підроблені тести на коронавірус / фото Нацполіції
За цим фактом порушили кримінальне провадження за статтею про підробку документів.
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