У Раді національної безпеки й оборони України заявили про те, що потрібно внести актуальні зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус. Навантаження на лікарні зросло, а хвороба стала агресивнішою.

Експерти вважають, що доцільно змінити вітчизняний протокол лікування коронавірусу. Зокрема в частині проведення антикоагулянтної терапії.

До теми Регулятор ЄС визнав вакцину ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca

Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі,

– зауважив заступник секретаря РНБО України Олексій Соловйов.

Він додав, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн. Згідно з ними та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених, в РНБО підготують пропозиції для реалізації найкращих світових практик надання медичної допомоги при COVID-19.

РНБО наголошує: навантаження на медичну систему зросло