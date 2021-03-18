По Україні вільно всього близько 2 тисяч COVID-ліжок: РНБО наполягає змінити протокол лікування
У Раді національної безпеки й оборони України заявили про те, що потрібно внести актуальні зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус. Навантаження на лікарні зросло, а хвороба стала агресивнішою.
Джерело:РНБО України
Експерти вважають, що доцільно змінити вітчизняний протокол лікування коронавірусу. Зокрема в частині проведення антикоагулянтної терапії.
До теми Регулятор ЄС визнав вакцину ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі,
– зауважив заступник секретаря РНБО України Олексій Соловйов.
Він додав, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн. Згідно з ними та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених, в РНБО підготують пропозиції для реалізації найкращих світових практик надання медичної допомоги при COVID-19.
РНБО наголошує: навантаження на медичну систему зросло
- Нині вільними залишаються лише 2 423 ліжок інтенсивної терапії, виділених для пацієнтів із COVID-19;
- Кількість пацієнтів, підключених до ШВЛ, складає 1 155 – це найбільша кількість від початку пандемії в Україні;
- За останній місяць в Україні більше ніж удвічі зросла кількість зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню;
- Змінилася й клінічна картина вірусу – збільшується кількість тяжкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.
Поділитися новиною