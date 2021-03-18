По Україні вільно всього близько 2 тисяч COVID-ліжок: РНБО наполягає змінити протокол лікування

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Джерело:

РНБО України

У Раді національної безпеки й оборони України заявили про те, що потрібно внести актуальні зміни до протоколу лікування хворих на коронавірус. Навантаження на лікарні зросло, а хвороба стала агресивнішою.

Експерти вважають, що доцільно змінити вітчизняний протокол лікування коронавірусу. Зокрема в частині проведення антикоагулянтної терапії.

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Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі,
– зауважив заступник секретаря РНБО України Олексій Соловйов.

Він додав, що в Апараті РНБО проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн. Згідно з ними та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених, в РНБО підготують пропозиції для реалізації найкращих світових практик надання медичної допомоги при COVID-19.

РНБО наголошує: навантаження на медичну систему зросло

  • Нині вільними залишаються лише 2 423 ліжок інтенсивної терапії, виділених для пацієнтів із COVID-19;
  • Кількість пацієнтів, підключених до ШВЛ, складає 1 155 – це найбільша кількість від початку пандемії в Україні;
  • За останній місяць в Україні більше ніж удвічі зросла кількість зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню;
  • Змінилася й клінічна картина вірусу – збільшується кількість тяжкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.