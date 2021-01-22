Після щеплення проти коронавірусу іноді спостерігають побічні ефекти. Але говорити про зв'язок таких випадків саме з вакциною підстав немає. Таку позицію висловили в РНБО.

В РНБО прокоментували побічні ефекти після вакцинації проти коронавірусу

Після вакцинації проти COVID-19 "бувають побічні ефекти". Це підтвердив в ефірі одного з українських телеканалів голова комісії з біобезпеки при РНБО (Рада нацбезпеки та оборони) Сергій Комісаренко, пише 24 канал.

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Але коли вакцинують мільйони людей, і коли це люди похилого віку, які, на жаль, самі помирають, і було кільканадцять випадків (побічних ефектів – 24 канал) – що ж, складно це прив'язати саме до вакцинації,

– сказав представник РНБО.

Журналісти нагадали Комісаренку, що в Ізраїлі у 13 людей після вакцинації препаратом Pfizer зафіксували параліч обличчя. На що той відповів, що у його знайомого був "параліч без вакцинації – він прийшов з холоду".

Та хай там як, а вакцинуватися необхідно.

Звернімо увагу, що BioNTech спільно з Pfizer протестували понад 40 тисяч добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Захворіли з них тільки 94 людини, а серйозних побічних дій вакцини, за твердженням виробників, взагалі не зафіксували.