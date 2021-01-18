В Ізраїлі зафіксували 13 випадків паралічу обличчя у людей, яких вакцинували від COVID-19. Проте відповідний ефект пов'язувати саме з щепленням поки не варто.

Параліч обличчя у старших 60 років 13 осіб з 12 мільйонів – може бути й в іншому випадку. Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.

До теми Після вакцинації: 13 ізраїльтянам паралізувало обличчя внаслідок щеплення проти COVID-19

"Однозначно я б не пов'язував це з вакцинацією до закінчення дослідження", – зазначив лікар. Водночас він додав, що у випадку наслідків побічних ефектів після вакцинації, у здорової людини не повинно виникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Механізм дії вакцин

Якщо мовиться про механізм дії вакцини від коронавірусу Pfizer, то завдяки їй в організмі виділяються відповідні антигенти, антитіла та білкові структури, які не пов'язані з відповідними довготривалими змінами в організмі, сказав Бриль.

Це як імунна відповідь, те ж саме, що перехворіти на грип, однак у цьому випадку антигени виробились інакше,

– зазначив лікар.

За словами лікаря-анестезіолога, після вакцинації проти коронавірусу у людини можуть виникнути такі побічні ефекти:

втомленість;

почервоніння та біль у місці введення препарату;

ймовірна температура до 39 градусів;

стан, схожий на захворювання на грип – протягом 1 – 2 діб.

Він додав, що це пов'язано саме з виробленням антитіл, водночас від другої дози вакцини їх виробляється більше. Також Борис Бриль повідомив, що в Ізраїлі в кінці березня мають повністю завершити вакцинацію.

Вакцинація в Ізраїлі: коротко