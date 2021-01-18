Побічні ефекти вакцинації: лікар пояснив випадки паралічу обличчя в Ізраїлі
В Ізраїлі зафіксували 13 випадків паралічу обличчя у людей, яких вакцинували від COVID-19. Проте відповідний ефект пов'язувати саме з щепленням поки не варто.
Параліч обличчя у старших 60 років 13 осіб з 12 мільйонів – може бути й в іншому випадку. Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.
До теми Після вакцинації: 13 ізраїльтянам паралізувало обличчя внаслідок щеплення проти COVID-19
"Однозначно я б не пов'язував це з вакцинацією до закінчення дослідження", – зазначив лікар. Водночас він додав, що у випадку наслідків побічних ефектів після вакцинації, у здорової людини не повинно виникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.
Механізм дії вакцин
Якщо мовиться про механізм дії вакцини від коронавірусу Pfizer, то завдяки їй в організмі виділяються відповідні антигенти, антитіла та білкові структури, які не пов'язані з відповідними довготривалими змінами в організмі, сказав Бриль.
Це як імунна відповідь, те ж саме, що перехворіти на грип, однак у цьому випадку антигени виробились інакше,
– зазначив лікар.
За словами лікаря-анестезіолога, після вакцинації проти коронавірусу у людини можуть виникнути такі побічні ефекти:
- втомленість;
- почервоніння та біль у місці введення препарату;
- ймовірна температура до 39 градусів;
- стан, схожий на захворювання на грип – протягом 1 – 2 діб.
Він додав, що це пов'язано саме з виробленням антитіл, водночас від другої дози вакцини їх виробляється більше. Також Борис Бриль повідомив, що в Ізраїлі в кінці березня мають повністю завершити вакцинацію.
Вакцинація в Ізраїлі: коротко
- В Ізраїлі розпочали вакцинувати населення проти коронавірусу препаратом Pfizer 20 грудня 2020 року. 10 січня вакциновані отримали другу дозу.
- Також щеплення проти COVID-19 зробили прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн.
- Насамперед в Ізраїлі вакцинують медиків, соціальних працівників та людей віком від 60 років.
Поділитися новиною