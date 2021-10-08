Зокрема, намагалися з'ясувати, чи є у препаратів Pfizer та Moderna побічні ефекти. Якщо коротко, то страхові компанії не знайшли серйозних "побічок" від цих вакцин проти коронавірусу. Що саме вони шукали – читайте далі.

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Що відомо про дослідження

Щотижня з 14 грудня 2020 року команда відстежує медичні записи мільйонів американців, які отримали мРНК-вакцину проти COVID-19.

Наразі проаналізували медичні картки 6,2 мільйонів людей з однією дозою мРНК-вакцини і 5,7 мільйонів людей з двома дозами.

Увага! Дослідники не виявили статистичних доказів, що пов'язують щеплення з будь-яким з 23 серйозних результатів.

Які побічні ефекти шукали

Кожен можливий побічний ефект обрали спільно з експертами Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) на основі поточних проблем, гіпотетичних зв'язків і первинних результатів клінічних випробувань.

Так, автори намагалися виявити:

неврологічні розлади – як судоми, енцефаліт і синдром Гієна-Барре;

серцево-судинні проблеми – інфаркт міокарда, інсульт і тромбоемболі. легеневої артерії;

а також інші серйозні захворювання – такі як параліч Белла, апендицит і анафілаксію.

Вчені порівнювали невакцинованих людей і тих, хто отримав укол мРНК-вакцини більш як 3 тижні тому. В останніх не виявили більш серйозних наслідків для здоров'я.

Деякі "відхилення" виникали, але дуже рідко

Хоча деякі серйозні побічні ефекти виникали, автори говорять, що жодна з асоціацій не була достатньо сильною, щоб перевищити заздалегідь зазначений сигнальний поріг.

Наприклад, в поточному дослідженні серед молодих людей у віці від 12 до 39 років виявили тільки 34 випадки запалення серця (з-поміж 6 мільйонів). Зазвичай це відбувалося протягом тижня після вакцинації. Майже всі пацієнти видужували до моменту огляду.

Також на кожен мільйон введених доз цих вакцин у цій віковій групі буде 6,3 додаткових випадки міокардиту. Цього теж недостатньо, щоб подолати "сигнальний" поріг. Вчені вважають, що він нижчий, ніж ризик розвитку міокардиту при COVID-19.

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Серед мільйонів учасників вчені змогли підтвердити тільки 55 випадків важких алергічних реакцій після вакцинації. Більшість із них випадків трапилися протягом перших після вакцинації, коли пацієнт зазвичай перебуває під ретельним наглядом.

Результати цього дослідження – відмінний приклад того, наскільки серйозно CDC ставиться до безпеки вакцин і наскільки ретельно й прозоро ми проводимо моніторинг безпеки,

– сказав Том Сімабукуро, заступник директора Управління безпеки імунізації CDC.

Головні висновки

Результати показують, що вакцини Pfizer і Moderna від COVID-19 є набагато більш безпечним варіантом, ніж зараження самим новим штамом коронавірусом.

Фахівці продовжать спостереження за вакцинованими американцями ще протягом наступних двох років, але поки проміжні результати повинні переконати громадськість у тому, що ці нові щеплення дуже безпечні.