Побічні ефекти від вакцинації в українців: дані по кожній вакцині

27 травня 2021 , 21:51
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Джерело:

"Державний експертний центр МОЗ України"

Усього в 1% випадків вакциновані проти коронавірусу люди повідомляли про побічні реакції. У МОЗ сформували статистичні дані про такі повідомлення по кожній вакцині окремо.

Дані оприлюднило Державне підприємство "Державний експертний центр МОЗ України" 26 травня. Результати моніторингу безпеки вакцин проти COVID-19 українці можуть побачити у форматі інфографіки.

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В анімованій графіці, яку оприлюднив експертний центр МОЗ на своїй сторінці у фейсбуці, можна побачити підсумки моніторингу безпеки вакцин проти коронавірусу.

Фахівці проаналізували весь період проведення вакцинації в Україні – 4 місяці (з 24 лютого до 24 травня).

  • У графіці можна сортувати інформацію про випадки НППІ (несприятливі події після імунізації) по кожній вакцині. 
  • А також подивитися частоту несприятливих випадків (простими словами – побічних реакцій) у чоловіків та жінок окремо. Є там й інші цікаві фільтри.

У підсумку ж після майже мільйона введених доз дані такі: повідомлень про НППІ було 1436, що становить менше за 1% від кількості щеплень.

Скільки побічних реакцій було по кожній вакцині

  • 0,22% – після вакцини CoviShield (AstraZeneca).
  • 0,049% – після вакцини CoronaVac (Sinovac).
  • 0,034% – після вакцини Comirnaty (Pfizer та BioNTech).
  • 0,083 % – після вакцини AstraZeneca (AstraZeneca).
У "Державному експертному центрі МОЗ України" наголосили: користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати можливі ризики.
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Infogram

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Автор: Олесь Друкач