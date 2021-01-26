Глобальна кампанія щеплень проти коронавірусу вже почалася. Утім розробки вакцин тривають і досі.

Джерело: 24 канал

Наразі дослідники тестують 63 вакцини в клінічних випробуваннях на людях, ще 172 – на доклінічній стадії. Детальніше про кілька основних вакцин від COVID-19 – у матеріалі журналістів.

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Співпраця США та Німеччини

Найдієвіша зі створених ін'єкцій від COVID-19 є продукт співпраці фармкомпаній США та Німеччини Pfizer та BioNTech. Її ефективність – 95%.



Захворіло 170 людей з 43 тисяч вакцинованих / Скриншот з відео

З 43 тисяч вакцинованих, 162 людини були із групи плацебо, тобто їм ввели псевдовакцину. В результаті досліджень, захворіло лише 170 людей.

Які побічні ефекти

Не обійшлося без побічних ефектів. Дехто жалівся на:

біль у місці щеплення;

запаморочення;

слабкість;

легку алергію;

підвищену температуру упродовж кількох годин.

Вакцина потребує дуже низьких температур зберігання – мінус 80 градусів. Водночас як довго зберігається імунітет – наразі точно не відомо.

Особливості Moderna

Ще один препарат із США – Moderna з ефективністю 94,5%. Клінічні дослідження проводили на 30 тисячах людей. Фіктивних вакцин зробили – 90. Заразилося коронавірусом після введення препарату 95 людей.



Після введення Moderna захворіло 95 людей з 30 тисяч / Скриншот з відео

Побічні ефекти

Щодо побічних реакцій, то приблизно 10% вакцинованих відчули втому. Кілька пацієнтів повідомили про параліч лицьового нерва. Втім досі точно не відомо, чи пов'язані ці реакції з компонентами вакцини. Передбачають, що препарат може забезпечити імунітет на 3 місяці. Він також потребує низьких температур для зберігання – мінус 20 градусів.

Вакцина від AstraZeneca

Вакцина, розроблена шведсько-британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, ефективна на понад 70%. Участь в дослідженнях взяли 30 тисяч людей.



Ефективність AstraZeneca – 70,4% / Скриншот з відео

Препарат отримав дозвіл на екстрене використання в Великобританії. А от Європейський Союз ухвалити рішення щодо AstraZeneca планує вже 29 січня.

Сумнівна російська "Спутник V"

"Спутник V" – вироблена в Росії вакцина з заявленою ефективністю 92%. Однак такі високі цифри та загалом безпечність препарату у світі ставлять під сумнів.



Від "Спутник V" – 144 побічних ефекти / Скриншот з відео

Вакцина не пройшла третій найважливіший етап клінічних досліджень. Із дослідницьких документів відомо, що 38 добровольців взяли участь у попередніх тестуваннях і через 42 днів з моменту введення вакцини у всіх виявили антитіла до COVID-19.

Побічні ефекти

Водночас зафіксували 144 побічних ефекти, 31 з яких не зникли і на момент закінчення випробувань. Тривалість захисту невідома. Зберігати вакцину можна у звичайних холодильних температурах.

CoronaVac від Sinovac

CoronaVac – вакцина-кандидат від китайської компанії Sinovac. Третій етап клінічних досліджень вакцина проходить у кількох країнах. Результати ефективності дуже відрізняються.



У Бразилії – наймасштабніше дослідження / Скриншот з відео

Наймасштабніше дослідження відбувається у Бразилії в інституті Бутантан за участі 13 тисяч добровольців. Загальна ефективність вакцини становить трохи понад 50%. В інституті відмовилися надавати детальну інформацію про клінічне дослідження, зокрема про віковий склад учасників та побічні ефекти вакцини. Саме цим препаратом планують вакцинувати українців.

Зазначимо! Загалом на січень 2021 року для щеплень вже використали 29 мільйонів доз вакцин у 50 країнах світу.