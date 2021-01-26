Побічні ефекти і відсоток дієвості: які особливості основних вакцин світу

Глобальна кампанія щеплень проти коронавірусу вже почалася. Утім розробки вакцин тривають і досі.
Джерело: 24 канал
Наразі дослідники тестують 63 вакцини в клінічних випробуваннях на людях, ще 172 – на доклінічній стадії. Детальніше про кілька основних вакцин від COVID-19 – у матеріалі журналістів.
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Найдієвіша зі створених ін'єкцій від COVID-19 є продукт співпраці фармкомпаній США та Німеччини Pfizer та BioNTech. Її ефективність – 95%.
Захворіло 170 людей з 43 тисяч вакцинованих / Скриншот з відео
З 43 тисяч вакцинованих, 162 людини були із групи плацебо, тобто їм ввели псевдовакцину. В результаті досліджень, захворіло лише 170 людей.
Не обійшлося без побічних ефектів. Дехто жалівся на:
Вакцина потребує дуже низьких температур зберігання – мінус 80 градусів. Водночас як довго зберігається імунітет – наразі точно не відомо.
Ще один препарат із США – Moderna з ефективністю 94,5%. Клінічні дослідження проводили на 30 тисячах людей. Фіктивних вакцин зробили – 90. Заразилося коронавірусом після введення препарату 95 людей.
Після введення Moderna захворіло 95 людей з 30 тисяч / Скриншот з відео
Щодо побічних реакцій, то приблизно 10% вакцинованих відчули втому. Кілька пацієнтів повідомили про параліч лицьового нерва. Втім досі точно не відомо, чи пов'язані ці реакції з компонентами вакцини. Передбачають, що препарат може забезпечити імунітет на 3 місяці. Він також потребує низьких температур для зберігання – мінус 20 градусів.
Вакцина, розроблена шведсько-британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, ефективна на понад 70%. Участь в дослідженнях взяли 30 тисяч людей.
Ефективність AstraZeneca – 70,4% / Скриншот з відео
Препарат отримав дозвіл на екстрене використання в Великобританії. А от Європейський Союз ухвалити рішення щодо AstraZeneca планує вже 29 січня.
"Спутник V" – вироблена в Росії вакцина з заявленою ефективністю 92%. Однак такі високі цифри та загалом безпечність препарату у світі ставлять під сумнів.
Від "Спутник V" – 144 побічних ефекти / Скриншот з відео
Вакцина не пройшла третій найважливіший етап клінічних досліджень. Із дослідницьких документів відомо, що 38 добровольців взяли участь у попередніх тестуваннях і через 42 днів з моменту введення вакцини у всіх виявили антитіла до COVID-19.
Водночас зафіксували 144 побічних ефекти, 31 з яких не зникли і на момент закінчення випробувань. Тривалість захисту невідома. Зберігати вакцину можна у звичайних холодильних температурах.
CoronaVac – вакцина-кандидат від китайської компанії Sinovac. Третій етап клінічних досліджень вакцина проходить у кількох країнах. Результати ефективності дуже відрізняються.
У Бразилії – наймасштабніше дослідження / Скриншот з відео
Наймасштабніше дослідження відбувається у Бразилії в інституті Бутантан за участі 13 тисяч добровольців. Загальна ефективність вакцини становить трохи понад 50%. В інституті відмовилися надавати детальну інформацію про клінічне дослідження, зокрема про віковий склад учасників та побічні ефекти вакцини. Саме цим препаратом планують вакцинувати українців.