В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, після прояву яких симптомів слід негайно звертатись до лікаря. Вони перерахували, на що треба звертати увагу після щеплення.
Увага Від COVID-19 можуть вакцинувати в аптеках, – МОЗ
Нормальні реакції організму
Ще у центрі вакцинації вас попередять, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. У МОЗ наголосили, що це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.
- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
- лихоманка чи озноб,
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
- збільшені лімфатичні вузли,
- нудота,
- втомлюваність,
- безсоння,
- запаморочення.
Зазвичай вони минають за кілька днів. Однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем.
Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками,
– застерегли у відомстві.
Ще один ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15 – 30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.
Небезпечні реакції організму
Втім, існують й нетипові симптоми після щеплення. Вони можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування. В такому разі слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу.
- судоми;
- втрата свідомості;
- блювання;
- висип на тілі;
- сильний біль;
- температура понад 38°C;
- сплутаність мови.
У МОЗ також нагадали, що вакцинація рятує життя. Тож варто подбати про себе та своїх рідних і записатись на щеплення, якщо досі цього не зробили.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу