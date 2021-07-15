В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, після прояву яких симптомів слід негайно звертатись до лікаря. Вони перерахували, на що треба звертати увагу після щеплення.

Увага Від COVID-19 можуть вакцинувати в аптеках, – МОЗ

Нормальні реакції організму

Ще у центрі вакцинації вас попередять, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. У МОЗ наголосили, що це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.

Перелік можливих реакцій після щеплення почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,

лихоманка чи озноб,

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,

збільшені лімфатичні вузли,

нудота,

втомлюваність,

безсоння,

запаморочення.

Зазвичай вони минають за кілька днів. Однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем.

Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками,

– застерегли у відомстві.

Ще один ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15 – 30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Небезпечні реакції організму

Втім, існують й нетипові симптоми після щеплення. Вони можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування. В такому разі слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу.

Симптоми, коли після вакцинації звертатись до лікаря судоми;

втрата свідомості;

блювання;

висип на тілі;

сильний біль;

температура понад 38°C;

сплутаність мови.

У МОЗ також нагадали, що вакцинація рятує життя. Тож варто подбати про себе та своїх рідних і записатись на щеплення, якщо досі цього не зробили.