Побічні реакції від вакцинації: коли слід терміново звертатися до лікаря

15 липня 2021 , 18:21
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Джерело:

МОЗ

Після вакцинації бувають різні побічні реакції. Зазвичай вони минають за декілька годин чи днів. Втім, варто вміти відрізняти нормальні від небезпечних.

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, після прояву яких симптомів слід негайно звертатись до лікаря. Вони перерахували, на що треба звертати увагу після щеплення.

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Нормальні реакції організму

Ще у центрі вакцинації вас попередять, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. У МОЗ наголосили, що це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.

 
Перелік можливих реакцій після щеплення
  • почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
  • лихоманка чи озноб,
  • головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,
  • збільшені лімфатичні вузли,
  • нудота,
  • втомлюваність,
  • безсоння,
  • запаморочення.

Зазвичай вони минають за кілька днів. Однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем.

Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно "лікуватись" антибіотиками,
– застерегли у відомстві.

Ще один ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15 – 30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Небезпечні реакції організму

Втім, існують й нетипові симптоми після щеплення. Вони можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування. В такому разі слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу. 

 
Симптоми, коли після вакцинації звертатись до лікаря
  • судоми;
  • втрата свідомості;
  • блювання;
  • висип на тілі;
  • сильний біль;
  • температура понад 38°C;
  • сплутаність мови.

У МОЗ також нагадали, що вакцинація рятує життя. Тож варто подбати про себе та своїх рідних і записатись на щеплення, якщо досі цього не зробили.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу 

Автор: Аліна Оліховська