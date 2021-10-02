Міністр охорони здоров'я зазначив, що нині у Харкові вже розпочався монтаж ліній для створення препаратів проти грипу та COVID-19.
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Ми на етапі підписання меморандуму на інвестиції. До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина,
– сказав глава МОЗ.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу в Україні провели 128 070 щеплень проти COVID-19. 71 667 людей отримали першу дозу препарату. Решта 56 403 людини – другу.
Протягом доби працювали:
- 960 мобільних бригад,
- 3 049 пунктів щеплення;
- 350 центрів вакцинації.