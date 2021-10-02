Почався монтаж ліній для виробництва, – Ляшко розповів, коли з'явиться перша українська вакцина

Віктор Ляшко заявив, що перша українська вакцина може з'явитися вже у 2022 році. За його словами, точні терміни дедлайну виробництва стануть відомими наприкінці поточного року.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що нині у Харкові вже розпочався монтаж ліній для створення препаратів проти грипу та COVID-19.

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Ми на етапі підписання меморандуму на інвестиції. До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина,

– сказав глава МОЗ.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні провели 128 070 щеплень проти COVID-19. 71 667 людей отримали першу дозу препарату. Решта 56 403 людини – другу.

Протягом доби працювали:

960 мобільних бригад,

3 049 пунктів щеплення;

350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії на території України проти коронавірусу щепили 7 144 470 людей. 7 144 468 з них отримали одну дозу, повністю імунізовані – 5 731 125 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 12 875 593 уколів проти COVID-19.



Правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу