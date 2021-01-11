Гладкий, потовстівший і почервонілий язик може бути симптомом небезпечного захворювання. Яке виникає через дефіцит вітаміну В12

Брак цього вітаміну підвищує ризик перниціозної анемії, пише NHLBI.

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Як відзначають фахівці, організм потребує вітаміну B12 для вироблення здорових еритроцитів і нормальної роботи нервової системи.

Крім того, дефіцит цього вітаміну може призвести до пошкодження нервів і стати причиною поколювання й оніміння в руках і ногах, м'язової слабкості та втрати рефлексів.

Симптоми дефіциту вітаміну B12

Ви можете відчувати слабкість, втрачати рівновагу і відчувати проблеми при ходьбі,

– пишуть фахівці.

Сильний дефіцит вітаміну B12 може викликати неврологічні проблеми, такі як сплутаність свідомості, недоумство, депресію і втрата пам'яті. Іншими симптомами можуть бути нудота і блювота, печія, здуття живота, запор або діарея, втрата апетиту і ваги. При появі ознак нестачі вітаміну необхідно звернутися за медичною допомогою.

Високим вмістом вітаміну B12 мають яловичина, печінка, птиця і риба, яйця, молоко, йогурт, сир.