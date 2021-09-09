Почнемо з показових рейдів, – Кузін про те, як контролюватимуть масковий режим
Джерело:24 канал
В Україні можуть почати проводити показові рейди. Так поліція буде контролювати те, як громадяни дотримують маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це він сказав медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.
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Показові рейди
"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту Бориспіль зараз не контролюється геть нічого", – сказав він.
За його словами, у зв'язку з ситуацією будуть "запроваджувати механізм таких рейдів" на критичні об'єкти інфраструктури. Також планують робити їх і на рівні областей.
У МОЗ також поговорили національною поліцією про те, щоб працювати разом і допомагати їм фіксувати такі випадки.
Я впевнений, що вони будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні (епідемічної небезпеки – 24 канал),
– додав Кузін.
Робота з поліцією
Кузін наголосив, що з Національною поліцією зараз "опрацьовуються більш жорсткі заходи щодо контролю використання засобів індивідуального захисту".
Носіння масок та пандемія
- Носіння масок є обов'язковим у транспорті й громадських місцях: магазинах, кіонтеатрах тощо. Однак люди часто знімають їх або приспускають, чим і порушують рекомендації.
- Навіть після переходу України в зелену зоні епідемічної небезпеки вимогу вдягати маски у місцях скупчення людей не скасовували.
- Зараз же влада готується до посилення карантину у зв'язку з черговим погіршенням епідемічної ситуації.