Почнемо з показових рейдів, – Кузін про те, як контролюватимуть масковий режим

В Україні можуть почати проводити показові рейди. Так поліція буде контролювати те, як громадяни дотримують маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це він сказав медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

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Показові рейди

"Ми будемо починати з показових рейдів. Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту Бориспіль зараз не контролюється геть нічого", – сказав він.

За його словами, у зв'язку з ситуацією будуть "запроваджувати механізм таких рейдів" на критичні об'єкти інфраструктури. Також планують робити їх і на рівні областей.

У МОЗ також поговорили національною поліцією про те, щоб працювати разом і допомагати їм фіксувати такі випадки.

Я впевнений, що вони будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні (епідемічної небезпеки – 24 канал),

– додав Кузін.

Робота з поліцією

Кузін наголосив, що з Національною поліцією зараз "опрацьовуються більш жорсткі заходи щодо контролю використання засобів індивідуального захисту".

Носіння масок та пандемія

Носіння масок є обов'язковим у транспорті й громадських місцях: магазинах, кіонтеатрах тощо. Однак люди часто знімають їх або приспускають, чим і порушують рекомендації.

Навіть після переходу України в зелену зоні епідемічної небезпеки вимогу вдягати маски у місцях скупчення людей не скасовували.

Зараз же влада готується до посилення карантину у зв'язку з черговим погіршенням епідемічної ситуації.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу