Сподівання висловила керівниця програми боротьби зі СНІДом в ООН Вінні Б'яньїма. За її словами, уряди країн повинні зосередитися на нерівностях, які не дають людям можливості доступу до необхідних послуг.
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Якщо вони зможуть перекрити ці прогалини щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року,
– сказала вона.
СНІД – недовершена справа
Б'яньїма закликала країни протидіяти СНІДу з такою ж політичною волею, як проти COVID-19, і назвала боротьбу зі СНІДом "недовершеною справою".
Протидія СНІД
Минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування.
Майже 40 років тому, 5 червня 1981 року, Центри контролю і запобігання хворобам США вперше повідомили про імунодефіцитну хворобу. Відтоді від ускладнень унаслідок СНІДу померли майже 35 мільйонів людей.
В ООН кажуть, що для боротьби зі СНІДом наразі необхідні інвестиції по 29 мільярдів доларів на рік.