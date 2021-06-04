Подолати СНІД до 2030 року: в ООН розповіли, що для цього потрібно

В ООН сподіваються, що вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД), вдасться подолати до 2030 року.

Сподівання висловила керівниця програми боротьби зі СНІДом в ООН Вінні Б'яньїма. За її словами, уряди країн повинні зосередитися на нерівностях, які не дають людям можливості доступу до необхідних послуг.

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Якщо вони зможуть перекрити ці прогалини щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року,

– сказала вона.

СНІД – недовершена справа

Б'яньїма закликала країни протидіяти СНІДу з такою ж політичною волею, як проти COVID-19, і назвала боротьбу зі СНІДом "недовершеною справою".

Протидія СНІД

За даними UNAIDS, 40 країн на шляху до того, щоб досягти 90% скорочення смертності пов'язаної зі СНІДом до 2030 року, серед них і 9 країн зі сходу й півдня Африки.

Минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування.

Майже 40 років тому, 5 червня 1981 року, Центри контролю і запобігання хворобам США вперше повідомили про імунодефіцитну хворобу. Відтоді від ускладнень унаслідок СНІДу померли майже 35 мільйонів людей.

В ООН кажуть, що для боротьби зі СНІДом наразі необхідні інвестиції по 29 мільярдів доларів на рік.