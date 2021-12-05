Загалом на території аеропорту вдалося виявити ще 19 підроблених COVID-сертифікатів. На порушників завели кримінальні справи.

Важливо Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

"Липові" сертифікати

Це трапилося у період з 2 по 4 грудня на території аеропорту. Як зазвичай, у нових умовах, подорожувальники повинні були показати документи про вакцинацію чи тести.

Однак правоохоронці помітили, що у 19 осіб документи про вакцинацію були з явними ознаками підробки.

Що їм загрожує

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про підробку, а також використання підроблених документів. По кожному з цих фактів проведуть ретельну перевірку і нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Зверніть увагу! Це вже не вперше, що в "Борисполі" виявляють несправжні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Наприклад, з 19 по 21 листопада їх знайшли у 25 пасажирів.

Штрафи за підроблені сертифікати

Загалом за виготовлення підроблених COVID-сертифікатів загрожує від 17 000 гривень штрафу до 5 років позбавлення волі.

За використання – передбачено покарання у вигляді штрафу на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2-х років.

Увага! Мінімальний штраф хочуть підняти до 17 тисяч гривень.

Раніше також повідомляли, що в Україні посилили контроль за перевіркою справжності COVID-сертифікатів.