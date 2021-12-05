Загалом на території аеропорту вдалося виявити ще 19 підроблених COVID-сертифікатів. На порушників завели кримінальні справи.
Важливо Як тримати імунітет у тонусі цілий рік
"Липові" сертифікати
Це трапилося у період з 2 по 4 грудня на території аеропорту. Як зазвичай, у нових умовах, подорожувальники повинні були показати документи про вакцинацію чи тести.
Однак правоохоронці помітили, що у 19 осіб документи про вакцинацію були з явними ознаками підробки.
Що їм загрожує
Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про підробку, а також використання підроблених документів. По кожному з цих фактів проведуть ретельну перевірку і нададуть відповідну правову кваліфікацію.
Штрафи за підроблені сертифікати
- Загалом за виготовлення підроблених COVID-сертифікатів загрожує від 17 000 гривень штрафу до 5 років позбавлення волі.
- За використання – передбачено покарання у вигляді штрафу на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2-х років.
Раніше також повідомляли, що в Україні посилили контроль за перевіркою справжності COVID-сертифікатів.